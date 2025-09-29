Embiste tráiler a patrulla y deja heridos a agentes

Dos agentes de tránsito y vialidad resultaron lesionados cuando un tráiler impactó la patrulla en la que viajaban; el chofer del tráiler se dio a la fuga.

Los hechos de percance sucedieron a los primeros minutos de hoy en la avenida de Calzada Victoria con calle Marte R. Gomez de la colonia Ampliación Pedro J. Mendez, como referencia a un costado del conocido motel Juárez, en donde se realizó una gran movilización por autoridades viales y cuerpos de emergencia, derivado de que el reporte de auxilio informaba que dos agentes de la policía vial se encontraban prensados y lesionados en el interior de una patrulla.

El personal de rescate y paramédicos de Protección Civil auxiliaron y brindaron atención médica a los dos elementos de Tránsito y Vialidad, quienes resultaron lesionados al verse involucrados en el percance, siendo trasladada a un nosocomio una oficial y el compañero recibió la valoración médica en el sitio.

Los oficiales de la patrulla declaraban que transitaban de sur a norte por el carril de la derecha cuando el tráiler recibió una maniobra invadiendo carriles, por lo que intentaron detener la marcha, pero el tráiler impactó a la patrulla, arrastrándola, ocasionando que dieran vuelta a la derecha y los proyectara contra los tubos de protección de un poste de la CFE, en donde quedaron atrapados, y el tráiler continuó con su circulación.

El tráiler de la empresa RBC Transporte con numeración 150 fue abandonado por el chofer que se dio a la fuga, refugiándose en la empresa Grupo Akrabu, donde es la base de las unidades pesadas, ubicada en la calle Marte, R. Gómez de la colonia Ampliación Pedro J. Méndez, donde personal del lugar indicaba que el chofer ya se había dado a la fuga de la empresa. Cabe resaltar que testigos del percance señalaron que al chofer se le apreciaba presunto estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna sustancia tóxica.

Los peritos de tránsito llevaron a cabo el peritaje correspondiente, determinando que la responsabilidad era del tráiler que realizó una vuelta a la derecha sin precaución e invadió carriles, por lo que el tráiler, al ser abandonado, sería remolcado a un corralón y el percance sería turnado a la unidad investigadora en turno por las lesiones ocasionadas a los elementos de tránsito y vialidad, y por los daños materiales a la patrulla de dicha corporación.

La patrulla terminó impactada contra los tubos de protección de un poste de la CFE al ser impactada y arrastrada por el tráiler que invadió carriles.