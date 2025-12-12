Auxilian a un hombre herido en vía pública

Cuerpos de emergencia auxiliaron a un hombre que se encontraba tirado sobre la banqueta en medio de un charco de sangre.

El reporte de la persona lesionada se dio al número de emergencia 911 alrededor de las 20:00 horas, informando que en la calle Panamá, esto a unos metros de una gasolinera ubicada en la calle Honduras de la colonia Anzaldúas, se encontraba a un masculino boca abajo en medio de un charco de sangre, desconociéndose si estaba vivo o muerto.

Al alertar a los cuerpos de emergencia, se presentaron en el lugar paramédicos de la Cruz Roja que brindaron los primeros auxilios al hombre lesionado, quien presentaba una herida en la cabeza y golpes en el rostro, por lo que realizaron el traslado de la persona a un nosocomio para una mejor valoración médica.

El hombre lesionado no pudo brindar información sobre él y lo que sucedió para determinar cómo se causaron las lesiones; cabe resaltar que este ciudadano se apreciaba en presunto estado de ebriedad, por lo que ya serán las autoridades correspondientes las que tomarán conocimiento de los hechos.



