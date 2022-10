Harta sujeto a personas

Esta persona ya tenía tiempo molestando a los padres de familia que acuden por sus hijos a la escuela primaria que se encuentra a un costado de la Comisión Federal de Electricidad.

Si no le dabas dinero por cuidar sus carros, a pesar que no se lo pedías, te insultaba con palabras obscenas y hasta en ocasiones les decía que ya no se estacionaran en ese lugar si no cooperabas con él.

Una madre de familia cansada de que siempre el hombre la molesta, decidió llamar al 911 para reportar los hechos.

En su auxilio acudieron elementos de la Policía Estatal para detener al hombre, quien terminó tras las rejas.