Las autoridades tomaron conocimiento de un macabro hallazgo de restos humanos desmembrados en el interior de una maleta y un contenedor con una bolsa negra, esto a unos metros de una escuela primaria.

El hallazgo se reportó a las 11:30 horas en la avenida Gasoducto de Pemex con avenida Central de la colonia Granjas Económicas del Norte, a unos metros de la escuela Primaria Héroes de la Independencia de México y del Chamizal, a donde se presentaron elementos de la Guardia Estatal que atendieron el reporte de auxilio de olores fétidos y posible hallazgo de restos humanos en unas bolsas negras.

Los elementos de la Guardia Estatal, al atender el llamado, confirmaron el macabro hallazgo de los restos humanos que encontraban en el interior de una maleta y en el interior de un contenedor de plástico con una bolsa negra, por lo que realizaron el acordonamiento y el fuerte despliegue policiaco por el sector.

Los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y el personal servicios periciales se constituyeron en la escena del hallazgo realizando un amplio acordonamiento en el sector para realizar las diligencias correspondientes y recopilación de evidencia.

Posteriormente el personal criminólogo llevó a acabo el levantamiento y traslado de los restos humanos que se encontraban en el interior de una maleta de color gris y en el interior de bolsas negras que estaba en un contenedor de plástico de color azul como para colocar ropa.

Las autoridades investigadoras y estatales señalaron que los restos humanos se trataban de una víctima del sexo masculino, por lo que se encuentran realizando los estudios y protocolos para poder determinar una posible identidad de la víctima si en caso habría una denuncia formal por persona no localizada.

Cabe resaltar que el personal educativo de la primaria Héroes de la Independencia de México cerró el acceso principal del plantel y brindó la salida de los alumnos por el portón trasero y suspendió las clases del turno vespertino debido a la situación de seguridad.

Las autoridades realizaron amplio acordonamiento y despliegue policiaco en la calle Gasoducto de Pemex en la colonia Granjas Económicas del Norte.