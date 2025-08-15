Descubren restos humanos

El colectivo de búsqueda Amor por los desaparecidos en Tamaulipas continúa realizando hallazgos de restos óseos humanos y prendas en posible área de exterminio en la localidad.

La zona positiva, como la denomina el colectivo de amor por los desaparecidos en Tamaulipas, se localizó en el área del poniente de la ciudad; esto por la brecha del Becerro, que lleva a un gran terreno de maleza situado a unos kilómetros del fraccionamiento Ventura y Loma Bonita.

Integrantes del colectivo de búsqueda acudieron alrededor del mediodía para iniciar acciones de rastreo y exploración en terreno tras recibir una denuncia anónima mediante redes sociales reportándoles que en el sitio se apreciaban restos humanos entre la maleza.

Tras algunas horas de búsqueda por el gran terreno y la maleza, detectaron restos óseos en el sitio, siendo una mandíbula aún con algunos dientes y diversas prendas de vestir en el sector, por lo que procedieron a notificar a las autoridades correspondientes y procedieron con el acordonamiento para continuar con las acciones de búsqueda en el área, localizando más prendas de vestir en el área.

Agentes de la policía investigadora y personal de servicios periciales se constituyeron en la escena del hallazgo, realizando las diligencias correspondientes en el área; posteriormente llevaron a cabo el levantamiento de los restos óseos y de las prendas de vestir como indicios, trasladándolos a las instalaciones de SEMEFO para practicarles los estudios correspondientes de ADN y perfiles genéticos a los huesos humanos para determinar alguna posible identidad en caso de denuncia de desaparición.