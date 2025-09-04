Encuentran restos de mujer en Las Anacuas

Encuentran restos de mujer en Las AnacuasLa Policía Investigadora y servicios periciales se movilizan tras el hallazgo del cadáver en Tamaulipas.
El reporte del hallazgo se realizó a las autoridades correspondientes alrededor de las 21:00 horas por el colectivo de búsqueda Amor por los desaparecidos en Tamaulipas, en un área de maleza en el ejido Anacuas.
Los integrantes del colectivo de búsqueda comenzaron que se encontraba en trabajo de exploración por el terreno situado en una brecha que lleva al viaducto Reynosa cuando localizaron el cadáver de la mujer en avanzado estado de descomposición.
La víctima se trata de una mujer que portaba una vestimenta con blusa en color azul, sport de mezclilla, ropa interior en color blanco y un par de tenis en color blanco. Agentes de la Policía Investigadora y personal de servicios periciales se constituyeron al lugar del hallazgo, donde realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento y traslado del cadáver a las instalaciones del anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.