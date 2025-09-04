Encuentran restos de mujer en Las Anacuas

El reporte del hallazgo se realizó a las autoridades correspondientes alrededor de las 21:00 horas por el colectivo de búsqueda Amor por los desaparecidos en Tamaulipas, en un área de maleza en el ejido Anacuas.

Los integrantes del colectivo de búsqueda comenzaron que se encontraba en trabajo de exploración por el terreno situado en una brecha que lleva al viaducto Reynosa cuando localizaron el cadáver de la mujer en avanzado estado de descomposición.