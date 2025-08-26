Hallan a un hombre muerto

Personal de limpieza de una quinta se llevó la peor sorpresa al encontrar a un hombre sin vida en el interior de la alberca, esto después de un evento que les había rentado.

Los hechos del hallazgo del hombre sin vida se reportaron alrededor de las 17:00 horas al número de emergencia 911 en una quinta ubicada en la calle Quita Purita de la colonia Rosita, esto por el personal del centro recreativo, por lo que se presentaron elementos de la Guardia Estatal y personal de Protección Civil que atendieron el llamado de auxilio.

El personal de la quinta comentó a las autoridades que acudió a las instalaciones para realizar la limpieza del lugar debido a que el pasado domingo había sido rentada para un evento, por lo que al ingresar se percataron de que algo estaba flotando en el agua de la alberca, dándose cuenta de que se trataba de una persona; por ello notificaron a las autoridades.

Agentes investigadores de la unidad en turno y personal de servicio pericial de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas se presentaron a dar fe del hallazgo del hombre sin vida, realizando las diligencias correspondientes y autorizando el rescate del cadáver del agua al personal de protección civil para colocarlo en tierra firme; posteriormente llevaron a cabo el levantamiento y traslado del hombre sin vida en calidad de NN para practicarle las causas de la muerte.