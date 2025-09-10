Acuden a cobrarle la renta; lo hayan muerto

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento del hallazgo de un hombre sin vida en avanzado estado de descomposición en el interior de un domicilio.

El reporte del hallazgo se dio minutos después de las 09:00 horas a las autoridades correspondientes mediante el llamado al número de emergencia 911, señalando que en un domicilio de la calle Victoria, entre Rodolfo Garza Cantú y Sol de Mayo, de la colonia Loma Alta, se encontraba una persona sin vida.

Al sitio se constituyeron elementos de la Guardia Estatal, policías investigadores de la unidad en turno y personal de servicios periciales que realizaron un acordonamiento en el domicilio e ingresaron a la escena del hallazgo de la persona sin vida que se encontraba en la recámara del domicilio en avanzado estado de descomposición.

Los hechos del hallazgo fueron reportados por el propietario del domicilio, quien comentaba que el ahora occiso era la persona que le rentaba la casa, pero debido a un atraso en la renta y al no poder comunicarse con su rentero y conocido, optó por ir a buscarlo, percatándose de un olor fétido y encontrando al hombre sin vida.

El personal de servicios periciales realizó las diligencias correspondientes en la escena del hallazgo y posteriormente llevaron a cabo el levantamiento y traslado del cadáver del hombre a las instalaciones del anfiteatro para realizarle la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte.