Reportan a persona sin vida en carretera Monterrey-Reynosa

Automovilistas que transitaban por la carretera Monterrey-Reynosa reportaron el hallazgo de una persona sin vida a un costado de la cinta asfáltica.

El reporte del hallazgo se realizó eso de las 15:00 horas en la intersección de la carretera Monterrey-Reynosa con brecha El Becerro, a las autoridades por automovilistas y un ranchero que transitaba por el sector que visualizó el cadáver.

Al sitio arribaron elementos de la guardia estatal que confirmaron el hallazgo del hombre sin vida, por lo que procedieron con el acordonamiento de la escena del hallazgo.

El ranchero que realizó un llamado al número de emergencia 911 señaló que el ahora occiso era un hombre, un indigente que deambulaba por el tramo carretero con frecuencia.

Investigadora y personal de Servicios Periciales se constituyeron a dar fe del hallazgo del cadáver de hombre, realizaron las diligencias correspondientes y con ello el levantamiento y traslado del cuerpo inerte a las instalaciones del anfiteatro para practicarle la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte.