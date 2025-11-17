Otro hallazgo de restos humanos

El colectivo de búsqueda da con otro positivo al realizar el hallazgo de restos humanos tras sus acciones de exploración en terrenos.

En acciones y trabajos de búsqueda y rastreo realizados por integrantes del colectivo de Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, reportaron a las autoridades investigadoras el hallazgo de restos humanos en un terreno baldío ubicado al oriente de la ciudad.

El hallazgo se dio alrededor de las 15:00 horas en un predio ubicado en el ejido El Provenir, entre los límites de Reynosa, a unos kilómetros del libramiento Sur Dos, en donde los integrantes del colectivo acudieron a realizar las acciones de exploración y rastreo de búsqueda que dieron con el hallazgo y el positivo de restos óseos humanos.

Tras el hallazgo de los restos óseos humanos, el colectivo de búsqueda realizó el acordonamiento del lugar y notificó a las autoridades investigadoras y servicios periciales para que dieran fe del hallazgo y los indicios que fueron encontrados, como lo eran prendas de vestir aparentemente de mujer, pero resaltaron que continuar con las acciones de búsqueda en el área por posibles fosas clandestinas.

Los agentes de la Policía Investigadora y los peritos criminólogos ingresaron al área del hallazgo realizando las diligencias correspondientes y posteriormente el levantamiento y trasladado de los restos óseos para practicarle los estudios pertenecientes para determinar si se trata de una o más víctimas y de una posible identidad en caso de reporte de persona no localizada.