La hallan sin vida

El colectivo de búsqueda Amor por los desaparecidos en Tamaulipas continúa siendo el consuelo y brindando la tranquilidad a familiares, a pesar de la tragedia en ocasiones, al localizar a su ser querido desaparecido.

Mediante las autoridades correspondientes y al colectivo de búsqueda Amor por los desaparecidos en Tamaulipas, se informó de la identificación y localización de una mujer sin vida que se encontraba en calidad de no localizada desde el pasado mes de febrero del año en curso.

La víctima, identificada como Damaris Abril C., de 22 años de edad, en la denuncia formal presentada por sus familiares, indicaba que desde el pasado día 27 de febrero del año en curso perdieron comunicación con ella; desde entonces su familia buscó apoyo en el colectivo de búsqueda.

Durante acciones de rastreo y exploración por los integrantes del colectivo de Amor por los desaparecidos en Tamaulipas, dieron con un lugar positivo, localizando un resto humano en un terreno que comprende la zona rural La Rosita hasta el área de la Ribereña, esto en días pasados.

Con estas acciones que realizan los integrantes del colectivo de búsquedas de forma voluntaria en diversos sectores de la localidad y con ello el dar con lugares positivos de hallazgo, hacen que familiares que se encuentran con el sufrimiento y agonía de no saber nada de su ser querido desaparecido.