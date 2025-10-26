Murieron intoxicados

Las autoridades investigadoras resaltaron que los primeros dictámenes de la madre e hijo encontrados sin vida en el interior de un domicilio arrojaron intoxicación.

Los hechos del hallazgo de la mujer y menor de edad se realizaron la tarde noche del pasado viernes en una vivienda de unos condominios situados en la calle Albatros con avenida de las Aves del fraccionamiento Balcones de San José, conocido también como sector como Arecas.

Los peritos criminólogos en los momentos de ingresar al domicilio de los ahora occisos.

El hecho generó la movilización y acordonamiento por las autoridades en el sector.

Los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas dieron fe del hallazgo de la fémina y del menor de edad sin vida identificados como Guadalupe, de 30 años, y su hijo de ocho años de edad, por medio de familiares.

Los cadáveres de los ahora occisos fueron encontrados en una habitación, recostados sobre la cama en proceso de descomposición, y tras las primeras diligencias en la escena del hallazgo, los peritos criminólogos resaltaron que los cuerpos a simple vista no presentaban huellas de violencia.

Por ello era fundamental la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte.

Las autoridades investigadoras resaltaron que al realizar la autopsia de ley, los peritos forenses señalaron que las causas de la muerte fueron por intoxicación, sin precisar derivado de consecuencias de químico o sustancia tóxica, porque aún se encuentran las investigaciones en proceso por el hecho.