Encuentran una persona sin vida con huellas de violencia

En horas de la madrugada de hoy, autoridades investigadoras tomaron conocimiento de la muerte de un hombre en el fraccionamiento Valle Soleado con huellas de violencia.

El hallazgo se realizó en un predio baldío de dicho sector. Los agentes iniciaron las investigaciones, una de las líneas se trata de un presunto linchamiento por residentes del sector debido a que sorprendieron al hoy occiso robando.