Queda tendido a orilla de la carretera a San Fernando

Las autoridades tomaron conocimiento del hallazgo del cadáver de un hombre a un costado de la cinta asfáltica, quien perdió la vida al ser arrollado.

Los hechos del hallazgo se realizaron alrededor de las 09:30 horas en la carretera Reynosa-San Fernando, a la altura de los fraccionamientos Pirámides y Santa Fe, a donde arribaron elementos de la Guardia Estatal que atendieron el reporte de una persona sin vida en dicho tramo carretero por el C5.

Los elementos de la guardia estatal, al confirmar el hallazgo, procedieron a realizar el acordonamiento de la escena del hallazgo y cubrir el cadáver con una sábana blanca. Posteriormente, notificaron a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para que tomara conocimiento de los hechos.

Agentes investigadores de la unidad en turno y elementos de servicios periciales se constituyeron al sitio, en el cual procedieron a realizar las diligencias correspondientes y recopilar posibles indicios del hecho para después realizar el levantamiento y el traslado del cadáver a las instalaciones del Semefo para practicarle la necropsia de ley.

Las autoridades determinaron que la víctima se trataba de un hombre de entre 50 a 60 años aproximadamente, posiblemente en situación de calle, quien presentaba algunas lesiones y heridas ocasionadas presuntamente al ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga en dicho tramo carretero.