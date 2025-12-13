Hallazgo de cinco cuerpos sacuden a El Campestre

Una intensa movilización de cuerpos de seguridad se registró en las primeras horas de esta mañana en la colonia El Campestre, luego de que un llamado anónimo alertara a las autoridades sobre un violento suceso al interior de una vivienda.

El domicilio, ubicado en la calle Italia, fue el escenario donde personal investigador confirmó el hallazgo de cinco personas sin vida. Los cuerpos se encontraban dentro del inmueble, cuyas circunstancias de muerte están siendo investigadas.

Acciones de la autoridad tras el hallazgo

Tras la alerta, unidades de los tres niveles de seguridad pública se trasladaron al sitio. Inmediatamente se procedió al acordonamiento de la zona para preservar la escena, permitiendo el acceso únicamente a las autoridades competentes. Agentes de la Policía Investigadora y especialistas en Servicios Periciales arribaron al lugar para encabezar las diligencias ministeriales. El personal forense realizó una inspección detallada de la escena para la recolección de indicios que serán cruciales en la carpeta de investigación.

Detalles confirmados sobre el multihomicidio

Tras finalizar el proceso en el lugar, los peritos efectuaron el levantamiento y traslado de los cinco cadáveres a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizarán las necropsias de ley para determinar oficialmente la causa y hora de muerte de las víctimas. Las autoridades investigadoras han tomado conocimiento formal de los hechos y la Fiscalía ha iniciado las indagatorias correspondientes para identificar a las víctimas y dar con los responsables de este trágico evento.