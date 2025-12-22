Lo hallan sin vida en casa

Las autoridades tomaron conocimiento del hallazgo de un hombre sin vida en el interior de un domicilio en avanzado estado de descomposición.

El reporte del hallazgo se dio minutos después del mediodía a las autoridades correspondientes mediante un llamado al número de emergencia 911, señalando que en un domicilio ubicado en la calle Francisco J. Mujica de la colonia Renacimiento se encontraba una persona sin vida.

Al sitio se constituyeron elementos de la Guardia Estatal y policías investigadores de la unidad en turno, acompañados del personal de servicios periciales, que realizaron el acordonamiento en el domicilio para posteriormente ingresar a la escena del hallazgo de la persona sin vida que se encontraba en la recámara del domicilio en avanzado estado de descomposición.

Los hechos del hallazgo fueron reportados por familiares y vecinos del sector, quienes comentaban que del interior de la vivienda se percibían olores fétidos y, al momento de ingresar, los familiares se percataron de su ser querido sin vida, a quien desde hace algunos días no lo observaban.

El personal de servicios periciales realizó las diligencias correspondientes en la escena del hallazgo, para posteriormente llevar a cabo el levantamiento y traslado del cadáver del hombre de la tercera edad a las instalaciones del anfiteatro para realizarle la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte.

Resaltando que el ahora occiso era un hombre de entre 60 a 65 años de edad, que era de suma importancia el proceso de la autopsia para determinar las causas de la muerte, porque debido al estado de descomposición no podría determinar si se le apreciaban huellas de violencia o murió por causas naturales.



