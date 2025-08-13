Hallan a hombre sin vida en banca de plaza pública

Un hombre fue encontrado sin vida en plena banca de una plaza pública en una colonia popular.

El reporte de la persona sin vida se registró alrededor de las 17:30 horas, esto en la plaza de la colonia Valle Verde, a donde acudieron paramédicos de protección civil para atender un llamado del C5 que informaba de una persona inconsciente en dicho lugar.

Los cuerpos de emergencia, al detectar a la persona que se encontraba sentada en una de las bancas de la plaza pública municipal de este sector, intentaron proporcionarle los primeros auxilios, pero determinaron que la persona ya no contaba con signos vitales. Al confirmar el hecho de la persona sin vida, notificaban a las autoridades correspondientes para que tomaran conocimiento.

Agentes de la unidad investigadora en turno y personal de Servicios Periciales se constituyeron al sitio, en el cual procedieron a realizar un acordonamiento y llevaron a cabo las diligencias correspondientes en el lugar del acordonamiento, resaltando que al ahora occiso no se le apreciaban huellas de violencia a simple vista, y procedieron con el levantamiento y traslado del cadáver para practicarle la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte.

El hombre sin vida, de algunos 45 a 50 años de tez morena, se encontraba en posición sentado en dicha banca; a un costado del cadáver de esta persona se apreciaban diferentes prendas de vestir que eran propiedad de este individuo, quien fue identificado como Gerardo P., alias la caliya, esto por medio de residente del sector.