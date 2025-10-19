Lo sorprende la muerte en un departamento

Un hombre fue encontrado sin vida en el interior de un departamento ubicado en el primer cuadro de la ciudad.

El reporte de persona sin vida se dio alrededor de las 03:00 horas por cuerpos de emergencia que acudieron a unos departamentos ubicados en la calle Mariano Matamoros de la Zona Centro al atender un reporte de auxilio.

El personal de primeros auxilios señaló que se presentaron derivado de un llamado de una persona inconsciente en el departamento, pero la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que notificaron a las autoridades correspondientes.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y personal de Servicios Periciales se constituyeron a dar fe del hombre sin vida.

Los peritos criminólogos, al realizar las diligencias pertinentes en la escena de hallazgo y llevar a cabo el levantamiento y traslado del cadáver a las instalaciones del SEMEFO para practicarle la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte, resaltaron que el cuerpo presentaba un golpe; por ello la autopsia sería fundamental.