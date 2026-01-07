Hallan cuerpo de hombre en estado de putrefacción

Las autoridades investigadoras tomaron conocimiento del hallazgo del cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición.

Los hechos del hallazgo se registraron minutos después del mediodía en un terreno ubicado a un costado del libramiento Sur Dos, esto a unos metros de la intersección de la carretera San Fernando-Reynosa, donde elementos de la Guardia Estatal y Guardia Nacional atendieron el llamado de auxilio.

El hallazgo se dio por empleados de caminos federales que realizaban acciones de limpieza y mantenimiento por dicho tramo carretero cuando descubrieron el cadáver humano entre la maleza del sector, por lo que notificaron al número de emergencia 911.

A dar fe del hallazgo se constituyeron agentes investigadoras de la unidad en turno y personal de servicios periciales que realizaron las diligencias correspondientes en la escena, para posteriormente llevar a cabo el levantamiento y traslado del cadáver del hombre.

Los peritos criminólogos señalaron que la víctima fue trasladada al anfiteatro en calidad de No Nombre, que la autopsia determinaría las causas de la muerte porque el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.



