Hallan cadáver en terreno baldío

Los hechos se registraron en horas de la madrugada de ayer en un terreno ubicado en las calles Del Parque con Jazmín del fraccionamiento Valle Soledad, en donde elementos de la Guardia Estatal acudieron tras atender un reporte de auxilio y realizaron el acordonamiento tras el hallazgo del cadáver de un hombre.

Al dar fe del hombre sin vida, se constituyeron un agente de la policía investigadora y personal de servicios periciales, quienes ingresaron a la escena del hallazgo en donde se encontraba el cadáver del hombre de algunos 20 a 25 años de edad, que presentaba huellas de violencia ocasionadas por golpes y atado de los pies.

Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas realizaron las diligencias correspondientes y la recopilación de la escena del homicidio.

Posteriormente, procedieron con el levantamiento y traslado del cadáver a las instalaciones del anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.

Cabe resaltar que, de manera extraoficial, las autoridades señalaron que una de las líneas de investigación por el homicidio era un presunto linchamiento por residentes del sector que golpearon al ahora occiso por un presunto robo en el fraccionamiento, por lo que continúan con las indagatorias.







