Sospechas de homicidio en caso de mujer sin vida

El cadáver de la mujer localizado antier en el bordo del canal Anzaldúas podría tratarse de una femenina que se encontraba desaparecida.

El hallazgo se dio después de las 19:00 horas mediante el reporte realizado por el colectivo de búsqueda Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, quienes acudieron al sector del bordo del canal Alzaldúas a la altura del Ejido Corales o frente a la colonia Nuevo Amanecer.

Los integrantes resaltaron que recibieron el reporte anónimo en sus redes sociales que les alertaba de una persona sin vida en dicho lugar, en donde detectaron el cadáver en estado de descomposición de la femenina, por lo que informaron a las autoridades correspondientes de manera inmediata.

En la escena del hallazgo se constituyeron agentes de la policía investigadora de la unidad en turno y personal de servicios periciales que llevaron a cabo las diligencias correspondientes en el momento y realizaron el levantamiento y traslado del cadáver al SEMEFO para realizar la autopsia para las causas de la muerte y los estudios para determinar una posible identidad.

De manera extraoficial, las autoridades investigadoras e integrantes del colectivo de búsqueda Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas resaltaron que la víctima podría tratarse de Sahamara Denice Ramos Banderas, quien se encontraba en calidad de desaparecida desde el pasado 18 de noviembre del presente año.