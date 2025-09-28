Pierde control de su vehículo y se vuelca

Pierde control de su vehículo y se vuelcaUn conductor resulta herido tras volcadura en la carretera San Fernando-Reynosa
El exceso de velocidad y la falta de precaución al conducir fueron las causas que provocaron una volcadura.
La volcadura se reportó a eso de las 10:30 horas a las autoridades y cuerpos de emergencia por medio de llamadas realizadas por automovilistas que transitaban por la carretera San Fernando-Reynosa a la altura del fraccionamiento Santa Fe.
Paramédicos de Protección Civil y brigadistas voluntarios arribaron auxiliando y brindaron atención en el lugar al conductor y tripulantes de una camioneta Chevrolet tipo Tahoe que resultaron con golpes leves.
Agentes de la Guardia Nacional Sección Camino tomaron conocimiento de la volcadura, entrevistándose con el conductor, quien comentó que transitaba de norte a sur por la carretera San Fernando-Reynosa cuando perdió el control del vehículo, por lo que salió de la cinta asfáltica y terminó volcado entre la maleza.