Pierde control de su vehículo y se vuelca

El exceso de velocidad y la falta de precaución al conducir fueron las causas que provocaron una volcadura.

La volcadura se reportó a eso de las 10:30 horas a las autoridades y cuerpos de emergencia por medio de llamadas realizadas por automovilistas que transitaban por la carretera San Fernando-Reynosa a la altura del fraccionamiento Santa Fe.

Paramédicos de Protección Civil y brigadistas voluntarios arribaron auxiliando y brindaron atención en el lugar al conductor y tripulantes de una camioneta Chevrolet tipo Tahoe que resultaron con golpes leves.