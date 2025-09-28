Policía

Pierde control de su vehículo y se vuelca

Un conductor resulta herido tras volcadura en la carretera San Fernando-Reynosa
  • Por: Guadalupe Castorena
  • 28 / Septiembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Pierde control de su vehículo y se vuelca

El conductor de la camioneta señaló que perdió el control de la unidad motriz, por lo que terminó volcado entre la maleza.

El exceso de velocidad y la falta de precaución al conducir fueron las causas que provocaron una volcadura.

La volcadura se reportó a eso de las 10:30 horas a las autoridades y cuerpos de emergencia por medio de llamadas realizadas por automovilistas que transitaban por la carretera San Fernando-Reynosa a la altura del fraccionamiento Santa Fe.

Paramédicos de Protección Civil y brigadistas voluntarios arribaron auxiliando y brindaron atención en el lugar al conductor y tripulantes de una camioneta Chevrolet tipo Tahoe que resultaron con golpes leves.

Agentes de la Guardia Nacional Sección Camino tomaron conocimiento de la volcadura, entrevistándose con el conductor, quien comentó que transitaba de norte a sur por la carretera San Fernando-Reynosa cuando perdió el control del vehículo, por lo que salió de la cinta asfáltica y terminó volcado entre la maleza.

EL MAÑANA RECOMIENDA