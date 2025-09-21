Despliegue policiaco en vía a San Fernando

Elementos de la Guardia Estatal y SEDENA realizaron un despliegue policiaco en la carretera San Fernando-Reynosa, alarmando a la ciudadanía.

Los hechos se registraron alrededor del mediodía en la carretera San Fernando-Reynosa, entre los fraccionamientos Valle Soleado y Pirámides, donde se observó el despliegue policiaco por elementos de la Guardia Estatal y SEDENA, por lo que la circulación vial se vio interrumpida por algunos minutos.

Durante las acciones de seguridad se observó que las autoridades tenían rodeada con un acordonamiento una camioneta pick-up de color negro, desconociéndose hasta si fue decomisada o solo era una inspección vehicular, porque hasta el cierre de la edición las autoridades o las páginas oficiales de seguridad no han brindado alguna información al respecto.

Cabe hacer mención de que algunos automovilistas y comerciantes comentaban que dicha unidad motriz era perseguida por los elementos de seguridad en dicho tramo carretero donde se orillaron y se dieron a la fuga a pie entre predios enmontados, dejando la camioneta abandonada.