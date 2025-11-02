Salvan vida de mujer los guardias estatales

Los elementos de la Guardia Estatal, al salvar la vida de una mujer y enterarse de que el dinero extraviado era para un tratamiento de cáncer, realizaron una colecta en apoyo de la mujer.

El pasado viernes, los uniformados, por medio del coordinador de Reynosa de la Guardia Estatal, realizaron la acción de RCP con una señora a la que le salvaron la vida, ya que estaba sufriendo de un paro cardiaco, por lo que lograron salvarle la vida y reanimarla.

Esta heroico acción sucedió en un domicilio del Fraccionamiento San Valentin donde acudieron al atender un reporte de auxilio ingresado al C5 que informaba de un problema entre vecinos que lograron hacer una mediación.

La situación del problema era por el robo o extravío de dinero por el concepto del comprobante bancario, pero el efectivo estaba destinado para la señora de oficio comerciante ambulante, quien se encuentra en un tratamiento contra el cáncer; el dinero extraviado iba a ser destinado para sus gastos médicos de la mujer.

Los uniformados estatales, al ser la situación, realizaron una excelente acción humanitaria, haciendo una colecta económica entre ellos para apoyar a la señora y reunirle el dinero o parte del efectivo que ocupa la mujer para su tratamiento.