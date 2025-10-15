Rescatan a dos personas secuestradas en Reynosa

Dos personas fueron rescatadas en Reynosa por elementos de la Guardia Estatal. Las víctimas estaban maniatadas a bordo de un automóvil al interior de un motel. La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que se detuvo a un presunto responsable.

Fue a través de una denuncia anónima que se pudo localizar y liberar a las dos personas que se encontraban privadas de su libertad en la frontera del estado.

Personal de la Guardia Estatal del municipio de Reynosa acudió a un motel ubicado en la colonia José López Portillo de Reynosa y ubicó a los ciudadanos, quienes, de acuerdo con el reporte, ingresaron al lugar maniatados a bordo de un automóvil, solicitando auxilio.

Las víctimas fueron puestas en libertad. Mientras que autoridades aseguraron un vehículo y en el lugar se encontró al presunto responsable; fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.