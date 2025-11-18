Aseguran Estatales moto robada

Durante un recorrido de vigilancia, los uniformados estatales localizaron una motocicleta con reporte de robo.

Los hechos se dieron en horas de la tardenoche por los elementos de la Guardia Estatal que realizaban un despliegue de prevención por la colonia Vicente Guerrero, detectando en las calles Cuauhtémoc con Manuel Robles una motocicleta.

¿Qué ocurrió?

Al observar que la motocicleta se encontraba estacionada sobre la cinta asfáltica, cuestionaron a algunos vecinos que señalaron que ahí se encontraba desde hace unas horas en calidad de abandonada; procedieron a verificar el número de serie en la plataforma de México.

Tras la verificación de la información en Plataforma México, se confirmó que el vehículo contaba con reporte de robo en el estado de Tamaulipas, por lo que se realizó el aseguramiento de la motocicleta FT 150.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?