Rescatan dos raptados

Elementos de la Guardia Estatal realizaron el rescate de dos personas que se encontraban privadas de la libertad.

Los hechos sucedieron cuando los uniformados realizaban recorridos de seguridad y vigilancia por el fraccionamiento Palmas Diamante del municipio de Reynosa, esto en horas de la tarde de ayer.

El personal de la Guardia Estatal fue abordado por una persona que aseguró haber sido privada de la libertad en un domicilio en el cual se encontró a una segunda persona en la misma condición.

El ciudadano se encontraba maniatado y aseguró haber sido privado de la libertad a bordo de una camioneta; posteriormente, fue trasladado a una casa habitación en la que permaneció durante cinco días.

Tras el señalamiento, se realizó un despliegue por el sector y se detectó el inmueble señalado, en donde se encontró a un segundo hombre maniatado, quien aseguró haber estado ocho días privado de su libertad.

En el sitio se realizó una inspección, por lo que se encontró un arma larga, tres cargadores y 45 cartuchos hábiles del mismo calibre, que fueron asegurados.

Al realizar el rescate y liberación de las víctimas, se canalizaron para recibir atención médica, fueron puestas a disposición de la Unidad de Investigación correspondiente en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), al igual que los indicios, con la finalidad de iniciar las investigaciones.

EL DATO:

Las dos personas permanecieron recluidas durante 8 días