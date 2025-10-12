Aseguran cámara de videovigilancia y auto

En dos acciones policíacas, elementos de la Guardia Estatal realizaron el aseguramiento de una cámara de videovigilancia clandestina y un vehículo con reporte de robo.

Las autoridades resaltaron que en sus recorridos de prevención y disuasión de delitos por los elementos de la Guardia Estatal en la localidad se logró la ubicación y desmantelamiento de una cámara de videovigilancia clandestina en horas de la tarde de ayer.

Los uniformados, con apoyo de personal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura Reynosa Sur, cuando realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la Carretera Federal 97 Reynosa-San Fernando, detectaron que la cámara de videovigilancia se encontraba instalada sobre un poste de luz en el ejido Palos Blanco, por lo que procedieron con el aseguramiento y desmantelamiento del aparato.

Resaltaron que otras acciones por los elementos de la Guardia Estatal fueron el aseguramiento y recuperación de un vehículo que contaba con reporte de robo desde el pasado día cinco de septiembre del año en curso.

Los hechos se reportaron en horas de la noche en la colonia Lomas Real de Jarachina cuando los elementos realizaban recorridos de seguridad y vigilancia; detectaron el vehículo mal estacionado de manera sospechosa, procedieron a la inspección visual y verificación del número de serie, el cual arrojó un reporte de robo.

La camioneta Chevrolet Equinox y la cámara de videovigilancia aseguradas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para que continúe con la investigación correspondiente.