Le roban su celular y se hacen una transferencia

Una mujer denunció que elementos de la Guardia Estatal le robaron dinero al hacerse una transferencia de su aplicación bancaria cuando le quitaron su celular.

Los hechos del robo y extorsión quedaron al descubierto cuando una joven, quien dijo llamarse Alexa R., de 22 años de edad, fue ingresada a la delegación de seguridad pública por los uniformados estatales al ser detenida por una falta administrativa tras atender un llamado de auxilio.

Sobre la detención, sucedió en el centro comercial de Soriana Periférico, donde los uniformados de la Guardia Estatal acudieron porque el personal de seguridad del lugar solicitaba el apoyo por una mujer que se encontraba alterando el orden público y el presunto intento de robo de mercancía, esto alrededor de las 14:00 horas.

La joven declaró que en el centro comercial discutió con el guardia de seguridad privada del centro comercial, ya que por un descuido no pasó unos artículos para pagar en el área de cajas y luego llegaron los uniformados que realizaron la detención de ella.