Evitan rapto de hombre en Reynosa

Elementos de la Guardia Estatal, al atender un llamado de auxilio, lograron evitar que una persona fuera privada de la libertad.

El reporte de auxilio ingresó a eso del mediodía al número de emergencia, donde personal de C5 notificó a los uniformados de la Guardia Estatal que les indicaba que en la calle Manuel Ávila Camacho con Josefina Ortiz de Domínguez de la colonia José López Portillo, sector tres, era perseguida por hombres armados.

Los elementos policiacos realizaron un despliegue en el sector, detectando a hombres armados, los cuales, al ver la presencia de las patrullas y uniformados, les dispararon en varias ocasiones, por lo que respondieron a la agresión, iniciándose una persecución en dicha colonia.

Cabe hacer mención de que en el lugar de agresión lograron auxiliar y poner a salvo a un hombre, quien refirió que los sujetos armados habían intentado privarlo de la libertad, por lo que avisó a un familiar que alertó a las autoridades.

Tras dichas acciones de persecución y agresión a los elementos de la Guardia Estatal, de manera extraoficial se refiere la detención de algunos de los agresores y el decomiso de armas largas y las unidades motrices, por lo que se espera que las autoridades brinden la información oficial.



