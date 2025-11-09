Cinco son abatidos tras enfrentamiento

Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Guardia Estatal dejó como saldo cinco personas sin vida, además del decomiso de un vehículo con reporte de robo, seis armas largas y diversos equipos tácticos, al sur de Reynosa.

Los hechos ocurrieron en horas de la noche cuando los elementos de seguridad del estado realizaban recorridos de vigilancia por una brecha al sur de la ciudad y fueron agredidos a balazos por tripulantes de una camioneta, iniciándose la respuesta de la agresión y la persecución.

Policías estatales acordonaron la zona del conflicto.

Los elementos de la Guardia Estatal realizaron un despliegue por el sector de la persecución y el enfrentamiento que terminó a la altura del ejido Santo Domingo, donde la unidad motriz pick-up de reciente modelo se proyectó contra un poste de concreto.

En el sitio se logró neutralizar a los agresores, los cuales eran cuatro hombres y una femenina; con ellos el aseguramiento de una camioneta con reporte de robo en el extranjero, seis armas largas, 39 cargadores, cuatro chalecos tácticos, cuatro equipos de radiocomunicación y diversos objetos prohibidos conocidos como poncha llantas o estrellas.

Resaltaron que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas tomaron conocimiento de las acciones y respuesta de la agresión, por lo que realizaron las diligencias correspondientes en la escena y se dejaron a disposición de ellos los indicios asegurados.