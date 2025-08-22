Sorprenden a sujeto fumando marihuana

Un hombre terminó en la delegación de seguridad al ser sorprendido pegándole unos rejuntones a marijuana bajo la sombra de un árbol.

La detención se registró alrededor del mediodía por los elementos de Guardia Estatal en el bulevar Ferrocarril con San Luis Potosí de la colonia El Maestro, o más conocida como el barrio de Centralito, donde realizaban recorridos de vigilancia por dicho sector.

Resaltaron que durante las acciones de prevención se percataron de que el hombre ahora detenido, al ver la presencia de las patrullas, actuó de manera inusual y evasiva, por lo que al abordarlo se percataron del olor a marihuana y el sujeto estaba fumando dicho estupefaciente en la vía pública; por ello realizaron la detención.

El ciudadano infractor fue remitido a la delegación de seguridad pública, donde se identificó como Juan Rogelio, de 39 años de edad, quien aceptaba su falta cometida, resaltando que estaba muy tranquilamente fumando su cigarrillo de marihuana bajo la sombra de un árbol frente a las vías del tren cuando lo sorprendieron los uniformados, por lo que quedó a disposición del juez calificador en turno.