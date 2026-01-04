Primer detenido de 2026 por molestar a la esposa

En menos de tres días de este 2026 ya se realizó la primera detención de un hombre que estaba molestando a su esposa.

Elementos de la Guardia Estatal indicaron que estaba realizando recorridos de vigilancia cuando fueron informados por el C5 de una llamada de auxilio, una situación de violencia familiar en un domicilio ubicado en la calle Dos del fraccionamiento Los Almendros, sector 2.

Acciones de la autoridad ante la violencia familiar

Al arribar al lugar, se percataron de que el hombre se encontraba gritando palabras altisonantes en la vía pública, y se entrevistaron con una mujer, quien comentó que ella realizó el llamado de auxilio, señalando que su pareja se encontraba agresivo contra ellas y la estaba insultando y amenazando, por lo que solicitaba que fuera retirado del lugar.

Detalles de la detención en Los Almendros

El hombre infractor se identificó como Guillermo Miguel N, de 35 años de edad, quien fue ingresado a las celdas municipales por una falta administrativa únicamente porque la esposa no quiso proceder legalmente contra él, y es el primer detenido por molestar a la esposa.