Amenazaba a tianguistas con martillo

Los uniformados estatales remitieron a las celdas a un hombre que se encontraba agresivo con martillo en mano contra unos locatarios de un tianguis.

La detención se dio minutos después de las 16:00 horas entre las calles Zimatlán con Juan Álvarez de la colonia Benito Juárez, como referencia en el tianguis de dicho sector, a donde acudieron los elementos de la Guardia Estatal al atender un llamado de auxilio ingresado al C5 por una persona agresiva.

¿Qué ocurrió?

En el lugar los uniformados se entrevistaron con varios locatarios, quienes indicaban que ellos habían hecho los reportes al 911 porque en el sector se encontraba una persona drogada agresiva, la cual se encontraba en los techos de los locales y portaba un martillo con el que amenazaba a las personas, por lo que solicitaban que fuera detenido y arrestado.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El hombre infractor y agresivo fue detenido, siendo remitido a la delegación de seguridad pública, donde se identificó como Eduardo M., de 23 años de edad, quien quedó a disposición del juez calificador en turno por una falta administrativa.