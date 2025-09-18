Detienen a dos por portación de arma

Elementos de la Guardia Estatal detuvieron y dejaron a disposición del Ministerio Público Federal a dos hombres por portación de arma de fuego.

La fuerte movilización policiaca se dio en la calle Jalisco de la colonia Lampasitos en horas de la tarde por los elementos de la Guardia Estatal que atendieron de manera oportuna un llamado reporte de auxilio del C5 por detonaciones de arma de fuego en el sector.

Al realizar las acciones, los policías ubicaron y localizaron a dos ciudadanos que se encontraban en el interior de un vehículo marca Chevrolet Impala de color azul.

Los dos sujetos fueron sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas y en estado de ebriedad, los mismos que, al observar a las patrullas, intentaron darse a la fuga.

Al proceder a realizar la inspección, se encontró en el interior del automóvil un arma de fuego corta de calibre nueve milímetros, así como trece casquillos percutidos y dos cartuchos hábiles del mismo calibre.