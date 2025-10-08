Denuncia embarazada despojo de su vehículo

Una mujer embarazada denunció que elementos de la Guardia Estatal la despojaron de su unidad motriz con una falsa denuncia.

Los hechos quedaron al descubierto la tarde de ayer cuando una mujer embarazada se presentó en la delegación de Seguridad Pública Municipal con el afán de recuperar una unidad motriz que le fue quitada por los elementos de la Guardia Estatal la tarde del pasado sábado.

La afectada declaró que ese día se encontraba transitando por el bulevar Américo Villarreal en horas de la tarde, ya que se dirigía a su domicilio, cuando le marcaron el alto unas patrullas de la Guardia Estatal, entre ellas una tipo Suburban o Tahoe y una pick-up, ambas sin placas, y de las cuales no pudo observar el número de unidad porque las traen borradas.

Resaltó que realizó el alto y atendió a un uniformado que se entrevistó con ella, quien le comenzó a cuestionar y hacer algunas preguntas, las cuales contestó, pero después el oficial le indicó que había un reporte debido a que una camioneta con las mismas características estaba presuntamente involucrada en una situación.

La mujer embarazada, debido a estos presuntos señalamientos, intentó defenderse, pero los uniformados comenzaron a amenazarla, intimidarla y, agresivos, le dijeron que se diera la vuelta, que se retirara del lugar sin hacer más problemas y que no hiciera nada.