Detienen a 4 con bolsas de marihuana, cocaína y crack en Puerta Grande

Reynosa,Tam.

El Mañana/Staff

Al realizar recorridos de seguridad y vigilancia en el Fraccionamiento Puerta Grande, personal de la Guardia Estatal en el municipio de Reynosa visualizó a cuatro ciudadanos aparentemente comercializando sustancias ilícitas.

Al realizar la inspección correspondiente, se encontraron 66 bolsas que en su interior contenían una hierba con características de la marihuana; 69 bolsas chicas con polvo blanco con características de la cocaína; y 94 bolsas con piedras, aparentemente la droga conocida como ´´crack´´.

Además, se encontraron dos dispositivos de radiocomunicación, y billetes de las siguientes denominaciones: 20, 50, 100, 200 y 500 pesos mexicanos.

Los cuatro ciudadanos y los artículos encontrados fueron colocados a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT).