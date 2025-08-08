Policía

Detienen a 4 con bolsas de marihuana, cocaína y crack en Puerta Grande

Además traían aparatos de radiocomunicación y dinero en efectivo
  • Por: El Mañana Staff
  • 08 / Agosto / 2025 - 11:16 a.m.
Reynosa,Tam.

El Mañana/Staff

Al realizar recorridos de seguridad y vigilancia en el Fraccionamiento Puerta Grande, personal de la Guardia Estatal en el municipio de Reynosa visualizó a cuatro ciudadanos aparentemente comercializando sustancias ilícitas.

Al realizar la inspección correspondiente, se encontraron 66 bolsas que en su interior contenían una hierba con características de la marihuana; 69 bolsas chicas con polvo blanco con características de la cocaína; y 94 bolsas con piedras, aparentemente la droga conocida como ´´crack´´.

Además, se encontraron dos dispositivos de radiocomunicación, y billetes de las siguientes denominaciones: 20, 50, 100, 200 y 500 pesos mexicanos. 

Los cuatro ciudadanos y los artículos encontrados fueron colocados a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT).

