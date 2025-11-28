Imparten pláticas contra la violencia en primarias

Los elementos de la Guardia Estatal de Género visitan primarias de Reynosa y llevan pláticas preventivas contra la violencia en general.

Entre las acciones preventivas y de proximidad social que desempeña el personal de la Guardia Estatal de Género con la niñez reynosense, realizaron las visitas a diferentes planteles educativos de escuelas primarias en las cuales se impartieron pláticas contra la violencia en diferentes ámbitos.

Algunos de los planteles educativos visitados fueron Mexicanos Ilustres, Carlos Fuentes García, Rafael Ramírez Castañeda, Pensador Mexicano y Andrés Quintana Roo, situados en diversos sectores de esta localidad. En estas acciones se beneficiaron a mil 453 estudiantes y a 69 profesores, quienes adquirieron más y mejores herramientas para la construcción de espacios seguros que permitan el desarrollo educativo y personal de la niñez.

Cabe resaltar que los temas presentados fueron: Funciones de la Guardia Estatal de Género, acoso escolar y cibernético, con la finalidad de informar respecto a las diferentes modalidades y entornos en los que puede presentarse la violencia dentro de la comunidad escolar, reconociendo el papel de estudiantes y docentes en su prevención y atención.