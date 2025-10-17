Detienen agentes a guardia estatal por borracho y agresivo

Elementos de la Guardia Estatal remitieron a las celdas a uno de sus compañeros que andaba de civil y a su pareja sentimental, quienes se encontraban en estado de ebriedad y se pusieron agresivos.

La detención se registró a eso de las 21:30 horas por los elementos de la Guardia Estatal que realizaban recorridos de vigilancia por la calle Emilio Portes Gil con Colón de la colonia Del Prado cuando observaron a una pareja discutiendo en el estacionamiento de una tienda de conveniencia.

Por tal motivo se detuvieron; al intentar dialogar con la pareja, el hombre se pone agresivo con ellos e intenta golpear a un elemento policiaco, por lo que procedieron con el arresto del sujeto y, de la misma manera, la mujer reacciona de manera agresiva contra los uniformados, quienes con apoyo de uniformadas de la policía realizaron la detención de la mujer.

La pareja identificada como Edgar Adrian T. y Cinthia Berenice C., de 29 y 28 años, fue detenida y trasladada a la delegación de seguridad pública municipal, donde el hombre detenido comenzó a amenazar a los uniformados estatales y personal del juzgado calificador, gritándoles que no se la iban a acabar, ya que también era elemento de la guardia estatal del Grupo FEGE.

La pareja fue remitida a las celdas municipales por una falta administrativa, quedando a disposición del juez calificador, pero aun estando en las celdas, el hombre y la mujer no dejaban de insultar y amenazar a los uniformados y personal del juzgado calificador.



