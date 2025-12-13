Recuperan vehículo con reporte de robo

Los elementos de la Guardia Estatal lograron la recuperación de una unidad motriz con reporte de robo y el aseguramiento de cargadores.

Los hechos se reportaron en horas de la tarde por los efectivos policiacos que realizaban recorridos de vigilancia y prevención del delito en la calle Aniversario del fraccionamiento Ampliación Nuevo México Itavu, donde se percataron de una unidad motriz roja mal estacionada y en una zona irregular.

Acciones de la autoridad en Ampliación Nuevo México

Por tal motivo, realizaron una inspección a la camioneta Chevrolet de color rojo sin placas, verificando el número de serie en la plataforma Mexio, que arrojó el reporte de robo cometido en este Estado, realizando el aseguramiento; en el interior se decomisó un cargador de arma de fuego.

Detalles sobre la unidad motriz recuperada

La camioneta con reporte de robo asegurada y el cargador de arma de fuego calibre 5.56×45 mm, abastecido con quince cartuchos del mismo tipo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para el inicio de la carpeta y las investigaciones correspondientes.