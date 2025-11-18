Detienen a sujeto por daños a casa

Un hombre fue detenido por una falta administrativa luego de que causó daños materiales en un domicilio al iniciar un siniestro.

Los hechos del arresto se dieron alrededor de las 21:30 horas por los uniformados de la Guardia Estatal que atendieron un reporte de auxilio informando de una persona agresiva en un domicilio y posible responsable de un siniestro a un domicilio.

¿Qué ocurrió?

Los elementos policiacos, al estar en el lugar del incendio, dialogaron con el personal de bomberos, que resaltaron que el siniestro estaba controlado y que se causó un daño material considerable.

En el sitio se entrevistaron con una mujer, quien refirió haber realizado la llamada al 911 porque su hermano se encontraba muy agresivo en la casa de su familia y él mismo había provocado el incendio en el interior de la casa, por lo que solicitaba fuera detenido para dichas situaciones.