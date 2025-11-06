Denuncia el incumplimiento de garantía de falla mecánica

Un ciudadano presentó la denuncia ante la PROFECO por incumplimiento de garantía por falla mecánica de una camioneta de reciente modelo.

El ciudadano reynosense afectado resaltó que realizó la compra de una camioneta de reciente modelo de la línea Denali en la agencia GMC en la ciudad de Guadalajara; al llevar a cabo la adquisición de la unidad motriz, optó por regresar a esta localidad.

Resaltando que al llegar a la ciudad de Tampico, o sea, que recorrió tres mil kilómetros, la camioneta falló, por lo que acudió a la agencia de la misma marca en dicha ciudad, pero en el lugar no quisieron hacerse cargo de la falla.

Por tal motivo, continúo el camino con la camioneta hasta esta ciudad, en donde de igual manera ingreso la unidad motriz de reciente modelo a la agencia GMC, pero de igual manera no se quieren hacer responsables e incluso le quieren cobrar la reparación, no respetando la garantía de compra.

El ciudadano afectado ya presentó su denuncia formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO); sin embargo, después de cinco meses, la agencia de autos GMC sigue sin responder y sin hacerse cargo de la reparación por la garantía de compra.



