Conductor ebrio choca y se fuga

Un automovilista en estado de ebriedad se dio a la fuga dejando su camioneta abandonada luego de proyectarse contra un poste.

El percance se registró minutos después de las tres de la madrugada en el bulevar Miguel Hidalgo, frente a las oficinas centrales de una reconocida cadena de tiendas de conveniencia ubicada en el fraccionamiento San José.

A donde arribaron cuerpos de emergencia de protección civil que se vieron en la necesidad de cerrar la circulación de dos de los carriles del bulevar Miguel Hidalgo, derivado del encontronazo de una camioneta Chevrolet Silverado contra un poste de concreto de la CFE que derribó la estructura y el cableado eléctricos de alta tensión.

¿Qué ocurrió?

Los peritos de Tránsito y Vialidad se presentaron a tomar conocimiento del percance, determinando que la unidad motriz se encontraba en calidad de abandonada, resaltando que la misma se desplazaba de poniente a oriente por el bulevar a exceso de velocidad; al perder el control, terminó su trayectoria, proyectándose y derribando el poste de concreto.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?