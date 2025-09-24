La falta de precaución provoca fuerte colisión

La falta de precaución para incorporarse a una principal arteria vial fue la causa de un accidente vehicular en el cual un automovilista resultó lesionado.

El accidente ocurrió alrededor del mediodía en el bulevar Rosalinda Guerrero con calle Río Pánuco de la colonia Longoria, donde arribaron paramédicos de la Cruz Roja que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio al automovilista de una camioneta Chevrolet Tornado que resultó lesionado.

Brigadistas voluntarios que apoyaron con la circulación vial para evitar otro percance y en el derrame de combustibles.

El automovilista lesionado indicó que transitaba de oriente a poniente por el bulevar Rosalinda Guerrero a una velocidad considerable debido a ser una vía preferente, cuando de la entre calle salió la camioneta de color blanco que, sin hacer alto, le invadió el carril, ocasionándose el encontronazo.

Tras el choque, perdió el control del volante y se proyectó contra la casa o negocio.

Los peritos de tránsito y vialidad municipal dialogaron con el conductor de la camioneta Nissan X-Trail propiedad de la empresa Tracotamsa, argumentando éste que se desplazaba de norte a sur por la calle Río Pánuco; al intentar incorporarse al bulevar Rosalinda Guerrero, no observó a la camioneta roja, por lo que reconoció su responsabilidad en el percance.



