Lucero ´G´ y Ayline ´H´, vinculadas a proceso

Las autoridades judiciales lograron la detención y vinculación a proceso de dos mujeres imputadas por el delito de homicidio en agravio de una mujer y del producto de gestación de una segunda víctima.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que el Agente del Ministerio Público obtuvo vinculación a proceso en contra de Lucero Mireya "G" y Ayline Yamileth "H", por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Un juez de control emitió la resolución después de que el representante social presentara datos de prueba suficientes que acreditaron la probable participación de las imputadas en los citados delitos registrados el 14 de enero del 2024 en el fraccionamiento Los Fresnos de esta ciudad fronteriza. La autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe hacer mención de que los hechos se reportaron a las autoridades alrededor de las 20:00 horas en la calle Olmo Oriente del fraccionamiento Los Fresnos de dicha fecha, a donde en su momento arribaron elementos de la Guardia Estatal al atender el reporte ingresado al C5.

En donde los informados fueron informados por vecinos y familiares del sector que dos mujeres habían sido heridas a balazos, por lo que fueron trasladadas al Hospital Materno Infantil por familiares.

Los médicos de la sala de urgencias del nosocomio informaron que una de las mujeres ya no contaba con signos vitales y la segunda víctima presentaba heridas de gravedad, la misma que se encuentra en estado de gestación, que se informó que el producto había fallecido.

Sobre lo sucedido en la agresión a balazos contra las dos féminas, testigos señalaron que las ahora vinculadas a proceso habían arribado al domicilio de las víctimas, por lo que comenzaron a discutir por viejas rencillas; luego se echaron diversos disparos; tras la agresión, dos mujeres se dieron a la fuga.