Vinculan a sujeto a proceso por feminicidio y desaparición forzada

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Feminicidio y Homicidio Dolosos de Mujeres (FEIDFHDM), obtuvo la vinculación a proceso de José Alberto “F”, por los delitos de Feminicidio y Desaparición de Personas.

Un juez de control emitió su resolución tras valorar los datos de prueba presentados por el representante social, que acreditan la probable participación del imputado en los hechos ocurridos el 6 de noviembre de 2024, en el Fraccionamiento Almendros, de este municipio; cuando el hoy imputado a bordo de un vehículo privó de la vida a la víctima, para después abandonar el cuerpo en la colonia rural de esta ciudad.

El juzgador determinó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.