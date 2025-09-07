Posibles delincuentes habrían baleado a familia

Derivado de las diligencias correspondientes y procesos periciales de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas sobre el caso del menor sin vida y sus padres lesionados en la carretera San Fernando-Reynosa, indicaron en el dictamen que la agresión fue desde otros vehículos por presuntos delincuentes; esto durante una agresión a elementos de la Policía Investigadora, y se aseguró un vehículo de los presuntos delincuentes.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informa que, en relación a los hechos ocurridos este jueves sobre la carretera Victoria-Reynosa, donde un menor perdió la vida y sus padres resultaron heridos, los dictámenes permiten al momento presuponer que los disparos fueron hechos por personas que tripulaban dos vehículos, uno rojo y otro blanco.

Tras realizar diversas entrevistas y revisar los dictámenes en materia de tránsito terrestre, criminalística de campo, balística forense, entre otros, el vehículo donde viajaban las víctimas fue interceptado por dos automotores, uno de color blanco y otro rojo; del segundo se realizaron detonaciones al auto de las víctimas.

Con el cúmulo de información con la que se cuenta hasta el momento, se tiene conocimiento que los hechos ocurrieron cuando los integrantes de esta familia transitaban de Ciudad Victoria a Reynosa y cuando recibieron disparos de arma de fuego, una Unidad de la Policía Investigadora circulaba por el lugar, la cual fue agredida con disparos de arma de fuego por los tripulantes de una unidad de color blanco, por lo cual los elementos de Investigación repelieron la agresión y retornaron en persecución de los agresores, percatándose que la unidad de las víctimas se encontraba detenida con impactos de arma de fuego por lo que descendieron para solicitar apoyo al percatarse de que los tripulantes se encontraban heridos.