Incineran más de 200 kilogramos de drogas

Las autoridades federales realizaron la incineración de más de 200 kilos de drogas en esta localidad.

La Fiscalía General de la República, por medio de la Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de Tamaulipas, como parte de las diligencias ministeriales y en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, llevó a cabo la incineración de diversos narcóticos.

¿Qué ocurrió?

El protocolo de incineración se realizó en las instalaciones de la Octava Zona Militar. Lo anterior en cumplimiento del Programa de Destrucción de Narcóticos y de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En estas disposiciones se prevé la destrucción de drogas aseguradas y los objetos que son instrumentos del delito, relacionados con averiguaciones previas y carpetas de investigación.

¿Cuáles fueron las cifras de la incineración?

Personal de servicios periciales de la Fiscalía General de la República realizó la comprobación de las drogas que serían destruidas, que consistió en 211,586.18 kilogramos de marihuana, 3,224.08 kilogramos de cocaína y veinticinco gramos ocho miligramos de tetrahidrocannabinol. Las diligencias para el conteo, pesaje, incineración y destrucción de las drogas se realizaron por medio del Ministerio Público Federal de la localidad.