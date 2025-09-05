Muere niño en tiroteo

Un menor de edad pierde la vida tras ser alcanzado por proyectiles de arma de fuego y sus padres resultaron lesionados tras una posible equivocación de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas o un fuego cruzado.

Los hechos sucedieron alrededor de las 18:00 horas en el tramo carretero entre los fraccionamientos de Misión San Fe y Pirámides, esto en la carretera San Fernando-Reynosa, en donde elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas realizaron un amplio acordonamiento y actuaron de manera agresiva contra diversos medios de comunicación que hacían su trabajo para recabar información y captar imágenes, entre ellos el de esta casa editorial.

Sobre esta situación de riesgo se informaba de dos versiones: una donde la familia presuntamente había quedado en medio de un fuego cruzado, sin especificar si entre autoridades y delincuentes o si entre delincuentes.

Y la otra versión señalaba que agentes de la policía investigadora atendieron un presunto llamado de hombres armados que viajaban en un vehículo compacto sobre dicha carretera, en donde los uniformados abrieron fuego contra dicho vehículo, en el cual viajaba una familia, resultando lesionados el hombre y la mujer, y en el interior de esta unidad motriz se reportaba una persona sin vida, que se trataba de un menor de edad.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes auxiliaron y trasladaron a la clínica IMSS 270 a la pareja lesionada por arma de fuego, quienes expresaban ser una familia inocente, y la persona sin vida era su hijo menor de edad.

1/ 6

2/ 6

3/ 6

4/ 6

5/ 6

6/ 6

Debido a la presunta equivocación de los agentes investigadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas en la escena del crimen, mantuvieron un hermetismo y falta de información por los elementos, quienes buscaban obstaculizar la visión de sus protocolos de actuación en el vehículo compacto de modelo reciente, en donde se encontraba el cadáver del menor de edad. En la unidad motriz se apreciaban impactos por arma de fuego en el parabrisas y en cristales de la puerta del conductor.