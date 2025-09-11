Verifican el mobiliario y equipo de la fiscalía

Verifican el mobiliario y equipo de la fiscalíaEl Órgano Interno de Control de Tamaulipas emite recomendaciones tras verificar unidades de investigación destacadas
Algunas unidades de investigación de alto impacto de esta localidad fueron verificadas por el órgano interno de control donde le señalaron algunas recomendaciones al personal.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través del Órgano Interno de Control, llevó a cabo catorce fiscalizaciones, de las cuales diez corresponden a la verificación de personal, tres de mobiliario y equipo y una de inmuebles.
La Dirección de Auditoría y Fiscalización fue la encargada de realizar las revisiones y verificaciones de distintas áreas como lo fue la Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto y de Violaciones a Derechos Humanos, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género, la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Alto Impacto, la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, la Dirección General de Administración, la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración, la Fiscalía de Distrito Nuevo Laredo, la Fiscalía de Distrito Matamoros y la Fiscalía de Distrito de El Mante.