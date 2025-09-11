Verifican el mobiliario y equipo de la fiscalía

Algunas unidades de investigación de alto impacto de esta localidad fueron verificadas por el órgano interno de control donde le señalaron algunas recomendaciones al personal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través del Órgano Interno de Control, llevó a cabo catorce fiscalizaciones, de las cuales diez corresponden a la verificación de personal, tres de mobiliario y equipo y una de inmuebles.